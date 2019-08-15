Короли и капуста: раскрыты смешные прозвища семьи Елизаветы II

Большинству королевские особы известны по их титулам, однако у них, как и у обычных людей, есть свои «секретные» имена.

Как говорится, все мы люди, все мы человеки, поэтому и членам королевской семьи не чужды милые причуды — придумывание ласковых прозвищ своим родным и близким.

Кроме этого, к этой забаве свою руку могут приложить и друзья августейших особ, а порой они и сами не прочь назваться другим именем в целях конспирации.

Так, в семье принцессы Беатрис ее зовут Би или Биби, с легкой руки ее младшей сестры Евгении. Ту, в свою очередь называют Юдж или Юджи.

Принцессу Шарлотту родители зовут Лотти, а принц Джордж, еще задолго до появления на свет сына Меган и Гарри, чужим людям представлялся как… Арчи.

Принцу Уильяму, когда ему было два года, принцесса Диана дала прозвище вомбат (крупное сумчатое животное, роющее норы и живущее в них, с короткими ногами и очень маленьким хвостом, внешне напоминающее медведя, прим. ред.).

Позже его стали называть Уиллс, а в университете он зачастую представлялся Стивом по соображениям конспирации.

больше по теме Маркл дали новое прозвище после инцидента на Уимблдоне Поведение герцогини Сассекской назвали лицемерным и высокомерным.

Мать Меган Маркл всегда называла ее «цветочком», а отец — «фасолинкой». В свою очередь Гарри называет ее Мег, а она его «Гэз» или «моя любовь».

Друзья же принца в свое время звали его Спайком — под этим ником он «шифровался» в соцсети, а также Поттером, так как главного героя Джоанн Роулинг тоже звали Гарри.

Королеву родители ласково называли «Тиллабет», а потом «Лилибет». Ее же супруг принц Филипп ласково завет Елизавету II «капусткой».

Уильям называет Кейт Миддлтон «куколкой», «деткой» или «дорогой», пишет Hello.