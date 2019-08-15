Российские звезды поблагодарили пилотов Airbus после происшествия в Жуковском

Этих ребят еще не назвали официально героями, но в сердце каждого россиянина они уже ими стали. 41-летний Дамир Юсупов и 23-летний Георгий Мурзин 15 августа экстренно посадили аварийный самолет «на брюхо» прямо в кукурузное поле Подмосковья и сохранили жизнь 226 пассажиров.

больше по теме Собчак поблагодарила пилота Дамира Юсупова за спасение жизней людей Телеведущая выразила отношение к случившемуся в Жуковском, назвав капитана героем дня.

В настоящий момент россияне, не сговариваясь организовали в Сети флэшмоб, оставляя на своих страничках слова благодарности героям. К акции присоединились многие звезды. Свое «спасибо» профессионалам сказали Ксения Собчак, Николай Басков, Гарик Харламов, Максим Галкин.

Галкин разместил на своей странице видео, записанное с борта дымящегося самолета. На нем видно, как за стеклом иллюминатора простирается дым, начало паники на борту и чей-то сильный голос, приказывающий оставаться на своих местах.

Ксения Собчак написала, что благодаря героическому поведению первого пилота Юсупова, у нее возродилась вера в профессионализм. Гарик Харламов и Николай Басков сошлись во мнении, что ребята достойны звания героев.

Напомним, благодаря быстрым и слаженным действиям экипажа, все пассажиры остались живы, получили травмы 26 человек.