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Звездная девочка: Лиза Галкина поучаствовала в модном показе

На дочке Аллы Пугачевой и Максима Галкина очень стильный наряд, в котором она просто неотразима.

Звездная девочка: Лиза Галкина поучаствовала в модном показе
Лиза Галкина поучаствовала в модном показе/globallookpress.com

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появлялась очень красивая архивная фотография, на которой изображена дочь певицы Лиза Галкина. Девочка приняла участие в модном показе. Ее наряд вызывает настоящее восхищение. Особенно красиво смотрятся на девочке красные шортики и шапочка в тон. На ногах у ребенка красивые ботиночки. Причем они также красного цвета.

Судя по всему, девочка приняла участие в модной фотосессии, которую устроил близкий друг Примадонны Валентин Юдашкин. Он часто приглашает на такие светские мероприятия детей телеведущего Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

Интересно, что в комментариях пользователи не сомневаются, что девочку ждет успех, когда она подрастет. Сейчас, напомним, Лизе, как и ее братику Гарри, всего пять лет. Сама Алла Пугачева ранее говорила, что дети сами будут решать, в каком направлении им двигаться. Ей же важно, чтобы они просто стали хорошими людьми.

Отметим, что Лиза и Гарри Галкины посещают различные спортивные секции. У девочки, например, уже есть выигранные медали. Тренируется она в бассейне, который есть в замке у телеведущего. Кроме того, вместе с любимым братиком Лиза Галкина ходит на творческие кружки и уже неплохо знает французский язык.

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Алла ПугачеваВалентин ЮдашкинГарри ГалкинЛиза ГалкинаМаксим Галкин

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Звездная девочка: Лиза Галкина поучаствовала в модном показе
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