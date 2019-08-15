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Степан Меньщиков заботится о внешности бывшей жены

Евгения Шамаева поблагодарила шоумена за свой визит в косметологическую клинику.

Степан Меньщиков заботится о внешности бывшей жены
https://www.instagram.com/stepanmen/

Вот уже год, как шоумен и экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков вернул себе статус холостого мужчины. Ведущий корпоративов расстался с женой Евгенией Шамаевой после семи лет совместной жизни.

При этом Степан продолжает тесное общение с детьми. Проводит с 6-летним Иваном и 2-летней Варварой выходные, а также помогает семье финансово. Как оказалось, не забывает Меньщиков и о бывшей супруге.

На днях бывшая поблагодарила его за то, что тот оплатил ей визит в салон красоты.

«Я благодарна, что мы когда-то встретились со Степаном и прожили с ним семь совместных лет и который до сих пор помогает мне быть всегда красивой и ухоженной», — написала Шамаева в своем Instagram.

Евгения также отметила, что надеется в скором времени построить новую крепкую семью. И два ребенка — еще не предел ее мечтаний.

«Готова подарить миру еще несколько прекрасных ребятишек», — заметила девушка.

Напомним, отцом старшего сына, рожденного Евгенией, оказался не Меньщиков. ДНК-тест не подтвердил факт его отцовства. Однако шоумену не мешает этот факт считать мальчика по-прежнему любимым и родным.

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Тэги:

Евгения Шамаеваличная жизнь звездсекреты красотыСтепан Меньщиков

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Степан Меньщиков заботится о внешности бывшей жены
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