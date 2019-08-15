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Толкалина в микро-бикини освоила серф

Бывшая спутница режиссера Егора Кончаловского отдыхает на озере Арбау.

Толкалина в микро-бикини освоила серф
https://www.instagram.com/tolkalinaliuba/

Этот август актриса проводит на российском юге вместе с 18-летней дочерью Марией. Сначала девушки побывали в Крыму, где наследница Толкалиной решилась полетать на параплане, а следом переместились к озеру Абрау в поселок Абрау Дюрсо.

Там-то на экстремальные развлечения отправилась и сама звезда кино. Толкалина решила, что кататься по озеру на лодках — затея не из веселых и арендовала доску для серфинга.

«Это отличная альтернатива для серферов когда на море нет ветра и волн. Ну а здесь я очень давно ждала появления этой опции», — заметила Толкалина.

Впрочем, поклонники отметили не только смелость актрисы, а еще и бронзовый загар, с которым та вернулась из Крыма. Белый раздельный купальник на лямках лишь подчеркнул его еще больше.

Надо сказать, что бывшая жена Егора Кончаловского находится в прекрасной форме. Можно лишь восхититься ее стройными ножками и красивым прессом. Любопытно, что при этом Толкалина не придерживается ни одной из диет и может весь день питаться шоколадками. А вот за хорошие внешние данные актриса благодарит наследственность.

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Толкалина в микро-бикини освоила серф
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