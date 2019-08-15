Вкусно и загадочно: Леди Гага интригует кадрами с романтическими ужинами

Леди Гага уже не та: вместо экстравагантной певицы в своем микроблоге ее подписчики все чаще видят обычную девушку, увлеченную своим мужчиной и кулинарией.

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О том, что певица любит готовить, Teleprogramma.Pro писала и раньше, но в последнее время градус поварского искусства в Instagram шоувумен просто зашкаливает. В своем «сторис» Гага стала системно публиковать фото с собственной кухни, где обычно мастерски сервирован стол на двоих.

Гага балует своего возлюбленного кухней разных народов мира. Одним вечером она попотчевала гостя итальяскими спагетти болоньезе. В другой раз накрыла стол американской калорийной едой с картофелем фри и курицей-гриль.

И вот добралась до мексиканской, приготовив тако. В оформлении стола Леди Гага оказалась стабильной – на нем всегда стоят белые розы и зажженные свечи.

Отметим, что певица до сих пор не призналась, кого она вечерами встречает в своей холостяцкой квартире. Однако уже намекала, что это вовсе не Бредли Купер, как считают многие. Недавно ее видели в кафе, где она мило ворковала со звукооператором Дэниелом Хортоном.