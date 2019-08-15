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«Слишком много»: Алексей Воробьев высказался о своих женщинах

Сейчас сердце бывшего участника шоу «Холостяк» свободно.

«Слишком много»: Алексей Воробьев высказался о своих женщинах
Алексей Воробьев/globallookpress.com

Певец и шоумен Алексей Воробьев не напрасно слывет покорителем дамских сердец. Как у любого плейбоя в нем сочетается несочетаемое: страстная любовь к женщинам и отстраненность от них. Порталу СтарХит певец рассказал о своих любовных победах, а также о том, что его заботит на самом деле.

В настоящее время певец считает, с женщинами ему все-таки стоило быть более умеренным. На вопрос, сколько же у него их было, Алексей ответил: «Слишком много. Не считаю это своей заслугой и не кичусь».

Путешествуя по миру, артист познал немало девушек, однако, утверждает он, в каждую влюблялся абсолютно искренне. При этом главное для него – не красота тела женщины, а ее душа.

Свою избирательность на шоу «Холостяк» (он отказал все участницам проекта) Воробьев объяснил тем, что не может лгать людям. И если по сценарию в конце он играет свадьбу, то это должно было произойти всерьез, а не для камеры.

Сейчас сердце участника шоу «Холостяк» свободно.

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«Слишком много»: Алексей Воробьев высказался о своих женщинах
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