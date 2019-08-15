Андреева объяснила, чем опасна грусть

Ведущая Первого канала после поездки в Исландию пересмотрела взгляды на жизнь.

Все, кто давно подписан на соцсети Екатерины Андреевой, знают, что ведущая программы «Время» — безудержный оптимист. В каждой ситуации 57-летняя телезвезда старается находить что-то хорошее и учит этому других.

В очередной раз Андреева убедилась в силе человечного духа после поездки в Исландию. Звезда побывала в уникальной деревушке, расположенной у подножья ледника. Местные научились мириться с суровыми условиями. Они же готовы к тому, что если вулкан однажды проснется и ледник начнет движение, то у них будет всего 40 минут на сборы.

«Природа могла бы все стереть с лица Земли, но не делает этого», — заметила звезда.

Этот любопытный факт и натолкнул телеведущую на размышления о жизни. Андреева отметила, что грусть вредна и способна вогнать в депрессию. А вот позитивный настрой, напротив, всегда изменит ситуацию.

«Не бойся своих мечтаний, тогда они исполнятся в нужный момент. И винт вертолёта закрутится в нужную сторону», — подытожила звезда экрана.

Напомним, Андреева с супругом, бизнесменом Душаном Перовичем, проводит все свободное время в путешествиях. А для своих поездок пара выбирает самые отдаленные уголки земного шара.