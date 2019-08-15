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Звезда «Полицейского с Рублевки» Рина Гришина стремительно потеряла вес

Актриса призналась, что похудела из-за стресса на работе.

Звезда «Полицейского с Рублевки» Рина Гришина стремительно потеряла вес
Рина Гришина/instagram.com/rinagrishina/

Рина Гришина, ставшая популярной после роли Алисы Рыбкиной в сериале «Полицейский с Рублевки», рассказала в Instagram, что стремительно теряет вес. Устав от колких комментариев по поводу своей изменившейся внешности, звезде пришлось объяснить, что сделала она это не специально.

«Худею я из-за сложного графика, недосыпа и нервов. Понервничайте немножко, побегайте туда-сюда и вы похудеете. Так что надо мне отдохнуть просто», — написала актриса.

Также она сказала, что действительно мало ест, но вовсе не из-за того, что ей хочется похудеть. Просто ей так нравится. Кроме того, умеренное питание хорошо влияет на кожу.

«А кожа, лицо – это мой инструмент», — сказала Рина.

В конце своего поста актриса добавила, что впереди ее ждет 4-дневный отдых, во время которого она сделает передышку.

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Звезда «Полицейского с Рублевки» Рина Гришина стремительно потеряла вес
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