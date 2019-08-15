Хитяева поделилась советом, как сохранять бодрость духа в 89 лет

Неподражаемая Солоха из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», она же Дарья из «Тихого Дона» празднует 15 августа день рождения. Удивительно, что в свои 89 лет Людмила Ивановна выглядит все такой же жизнерадостной и полной сил.

Звезда призналась, что сохранять бодрость духа ей помогают регулярные поездки в экзотический Таиланд, где живет и открыл свое дело единственный сын актрисы.

«Там можно оздоровиться, делать потрясающие массажи», — заметила женщина. Актриса добавила, что сын живет с семьей в многоэтажном доме с общим бассейном во дворе. Людмила Ивановна и эту возможность использует и много плавает по утрам.

«Встаю утром, надеваю халат, спускаюсь и плаваю там в течение часа, перед завтраком. Вот и все. Это самая лучшая процедура», — добавила она.

При этом, звезда кино подчеркнула, что не готова переехать к сыну насовсем и повторила, что искренне любит Москву. Особенно утренние посиделки с кофе, которые дарят ей бодрость и вдохновение.

«Выхожу на балкон и вижу Москву-реку, корабли с балкона, а сама пью кофе. Не в этом ли радость?, — продолжила она. — Ни Бали, ни Мальдивы с этим не сравнятся, лучше этого нет».