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Семейные чувства: Устинья Малинина опубликовала нежное фото с родным братом

Дети известного музыканта от третьего брака – не разлей вода.

Семейные чувства: Устинья Малинина опубликовала нежное фото с родным братом
Фрол и Устинья Малинины - не разлей вода/https://www.instagram.com/ustinya_malinina_official/

Дочь певца и композитора Александра Малинина Устинья в Instagram разместила снимок со своим родным братом Фролом. На фотографии девушка прижалась к своему брату, который нежно держит ее за талию. На Фроле Малинине белоснежная рубашка и штаны такого же цвета. Что касается Устиньи, то она в элегантном платье черного цвета. Сестренка и братик, которым в ноябре 2019 года исполнится 19 лет улыбаются, позируя фотографу.

Отметим, что сейчас Фрол и Устинья вместе отдыхают на популярном итальянском курорте Форте-деи-Марми. Именно там 6 августа случилась трагедия с фэшн-директор ЦУМа Аллой Вербер, которую похоронили недавно в Торонто.

Фрол и Устинья родились у их отца Александра Малинина от брака с врачом-гинекологом Эммой. Причем их свадьба состоялась еще в 1990 году, но потомством они обзавелись только спустя десять лет.

Добавим, что у Эммы Малининой есть сын от первого брака Антон. В свое время Александр Малинин его усыновил. Кстати, и у музыканта есть дети от предыдущих отношений. Его дочь Кира от брака с певицей Ольгой Зарубиной живет в США. Также у Александра есть сын Никита от скрипачки Инны Курочкиной. Молодой человек стал известен благодаря проекту «Фабрика звезд», в котором принял участие несколько лет назад.

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Семейные чувства: Устинья Малинина опубликовала нежное фото с родным братом
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