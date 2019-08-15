Вилла «блокадницы»: Бузова показала свои апартаменты на Бали

Певица решила игнорировать колкие комментарии по поводу неудачного ролика с тарелкой и наслаждаться отдыхом.

Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова умеет создать шумиху вокруг себя. Каждый ее мало-мальский поступок почему-то всегда превращается в горячо обсуждаемые новости. И даже звезда 80-х Катя Семенова призналась, что не может разгадать этого феномена.

Напомним, недавно 33-летняя певица выставила в своем блоге безобидный на первый взгляд ролик – по окончании трапезы девушка с аппетитом вылизала тарелку, объяснив свой поступок тем, что она «блокадница». Шутку люди не оценили, на телеведущую посыпались возмущенные комментарии, включая звезд уровня Михаила Боярского и Ильи Резника. Попытавшись слегка оправдаться, Ольга в итоге бросила это гиблое дело и просто стала наслаждаться отдыхом.

Но последний ее пост очень похож на плевок в глаза недоброжелателям, дескать тявкайте Моськи, пока слон идет. Ольга выложила в Instagram подробную видеоэкскурсию по шикарной вилле на Бали, которую она арендовала вместе с друзьями на время отпуска.

А как вы считаете, может быть, девушке стоит немного стать скромнее?