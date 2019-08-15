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Светлана Бондарчук подружилась с дочерью возлюбленного

50-летняя светская львица стала для девочки примером для подражания.

Светлана Бондарчук подружилась с дочерью возлюбленного
https://www.instagram.com/a030aa/

После громкого развода с Федором Бондарчуком девушка долгое время не афишировала личную жизнь. Однако осенью главный редактор глянцевого журнала показала в Instagram мужчину, который делает ее счастливой. В избраннике известной блондинки узнали директора дизайн-студии Сергея Харченко.

Более того, Светлане удалось завоевать симпатию дочери Харченко от предыдущего брака — Юны. Пара частенько берет девочку с собой на отдых и в загородные поездки на выходные.

Бондарчук познакомила наследницу избранника со своими внучками — шестилетней Маргаритой и четырехлетней Верой. Вместе они посетили спектакль «Лебединое озеро» в Большом театре. Кроме того, Светлана как-то учила Юну модельной походке.

На этот же раз Бондарчук поделилась с подписчиками видео, как дочь Харченко играет с ее домашней собакой — крошкой ламрадудлем. И, кажется, эта парочка тоже быстро нашла язык.

Поговаривают, что Светлана так много времени уделяет ребенку из-за скорой свадьбы с Сергеем. Однако сама девушка слухи опровергает, давая понять, что не хочет «торопить события».

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Светлана Бондарчук подружилась с дочерью возлюбленного
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