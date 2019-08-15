Внук Стриженовой повесил всю родню за обеденным столом

Семейство в эти дни отдыхает в Мексике, где полуторагодовалый Петя и задает позитивное настроение.

Как уже сообщал портал Teleprogramma.pro, на днях известная телеведущая Екатерина Стриженова вместе с мужем отправилась в Мексику, где в это время отдыхала со своей семьей их дочь Анастасия.

А недавно в Instagram-ленте телеведущей появились очень милые и забавные кадры, которые еще раз подтверждают – малыши – самые главные в семье. Сидя за общим столом, родители, бабушка и дедушка, дружно повторяют за малышом одно и то же движение. Вся семья качает головами. Екатерина наложила музыку на этот ролик, так что получилось совершенно уморительно.

«Настроение от Пети Петровича! Хорошо, когда родители не на работе… ,ну и дедушка с бабушкой рядом! Хотя, в свои год и 4 месяца он может быть думает о чем-то другом… но все равно, хорошо!», — пишет в комментарии к ролику телезвезда.

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Напомним, старшая дочь звездной пары Анастасия Стриженова и Петр Геращенко поженились 9 августа 2013 года в Москве. А не так давно у них родился первенец — сын Петя.