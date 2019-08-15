ЗВЕЗДЫ

Внук Стриженовой повесил всю родню за обеденным столом

Семейство в эти дни отдыхает в Мексике, где полуторагодовалый Петя и задает позитивное настроение.

Внук Стриженовой повесил всю родню за обеденным столом
Екатерина Стриженова ФОТО: INSTAGRAM.COM/STRIZHENOVAE/

Как уже сообщал портал Teleprogramma.pro, на днях известная телеведущая Екатерина Стриженова вместе с мужем отправилась в Мексику, где в это время отдыхала со своей семьей их дочь Анастасия.

А недавно в Instagram-ленте телеведущей появились очень милые и забавные кадры, которые еще раз подтверждают – малыши – самые главные в семье. Сидя за общим столом, родители, бабушка и дедушка, дружно повторяют за малышом одно и то же движение. Вся семья качает головами. Екатерина наложила музыку на этот ролик, так что получилось совершенно уморительно.

«Настроение от Пети Петровича! Хорошо, когда родители не на работе… ,ну и дедушка с бабушкой рядом! Хотя, в свои год и 4 месяца он может быть думает о чем-то другом… но все равно, хорошо!», — пишет в комментарии к ролику телезвезда.

Напомним, старшая дочь звездной пары Анастасия Стриженова и Петр Геращенко поженились 9 августа 2013 года в Москве. А не так давно у них родился первенец — сын Петя.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия Стриженовавнук Екатерины Стриженовойдети звездЕкатерина Стриженовазвездная семьяЗвездные дети

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Внук Стриженовой повесил всю родню за обеденным столом
Интересно?
Поделись с друзьями: