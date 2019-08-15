Бритни Спирс за год потратила полмиллиона долларов на одежду

Известная американская певица Бритни Спирс оказалась заядлым шопоголиком. Только на одежду она тратит около 500 тыс. долларов в год. Об этом написало издание The Blast.

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Купленные вещи оказались довольно дешевыми, а внушительная сумма сложилась из-за их нереального количества. Больше всего ей полюбилась сеть американских магазинов Target, которые она посетила за год свыше более 80-ти раз. И каждый раз она уходила с покупками.

Немалые деньги 37-летняя Бритни также тратит на менеджеров. Здесь сумма за 12 месяцев – 1 млн долларов. И столько же певица заплатила своему отцу Джеймсу Спирсу, который является ее опекуном с 2008 года по решению суда из-за признания ее недееспособной.

Заметим, что Спирс в принципе может позволить себе дорогих менеджеров и необдуманные покупки, ведь только за прошлый год, который считается для нее не очень удачным, она заработала 2,5 млн долларов. В целом ее состояние равно 60 млн. долларов.