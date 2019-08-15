Про любовь: Ефремов поделился утренними кадрами с Иваковой

Никита Ефремов, внук актера Олега Ефремова, вернувшись из путешествия по Алтаю, отправился со своей возлюбленной Марией Иваковой во Францию. Здесь они в компании друзей проводят время в духе типичных селебрити: катаются на яхте, загорают и купаются в море.

больше по теме Никита Ефремов набрался сил на Мертвом озере Актер проводит отпуск в энергетических местах Алтая.

Никита регулярно пополняет Stories своего Instagram новыми кадрами из отпуска. Видно, что 31-летний актер влюблен и счастлив со своей 33-летней подругой. Трогательное видео их раннего утра в каюте яхты актер разместил в соцсети. Ведущая «Орла и решки» только проснулась, но даже в таком виде без мейкапа она очаровательна. Видно, что Ефремов влюблен и ловит каждое счастливое мгновение, проведенное рядом с Машей.

Напомним, об их отношениях заговорили несколько месяцев назад, когда они вместе пришли на футбольный матч. Позже актер намекал в своем блоге на проблемы в отношениях и обращения к психологу. Однако трудности молодые смогли преодолеть. А недавно Никита совершил сложное путешествие по «местам силы» на Алтае, после чего признался, что фактически переродился.