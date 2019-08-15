ЗВЕЗДЫ

Про любовь: Ефремов поделился утренними кадрами с Иваковой

Звездная пара проводит отпуск во Франции.

Про любовь: Ефремов поделился утренними кадрами с Иваковой
Никита Ефремов и Ивакова /instagram.com/efremovefremov/?utm_source=ig_embed/globallookpress.com

Никита Ефремов, внук актера Олега Ефремова, вернувшись из путешествия по Алтаю, отправился со своей возлюбленной Марией Иваковой во Францию. Здесь они в компании друзей проводят время в духе типичных селебрити: катаются на яхте, загорают и купаются в море.

Никита регулярно пополняет Stories своего Instagram новыми кадрами из отпуска. Видно, что 31-летний актер влюблен и счастлив со своей 33-летней подругой. Трогательное видео их раннего утра в каюте яхты актер разместил в соцсети. Ведущая «Орла и решки» только проснулась, но даже в таком виде без мейкапа она очаровательна. Видно, что Ефремов влюблен и ловит каждое счастливое мгновение, проведенное рядом с Машей.

Мария Ивакова. Фото
Мария Ивакова/ скриншот видео из сторис instagram.com/efremovefremov/?utm_source=ig_embed

Напомним, об их отношениях заговорили несколько месяцев назад, когда они вместе пришли на футбольный матч. Позже актер намекал в своем блоге на проблемы в отношениях и обращения к психологу. Однако трудности молодые смогли преодолеть. А недавно Никита совершил сложное путешествие по «местам силы» на Алтае, после чего признался, что фактически переродился.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ЕфремовЕфремов и ИваковаМихаил ЕфремовНикита ЕфремовОлег Ефремов

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Про любовь: Ефремов поделился утренними кадрами с Иваковой
Интересно?
Поделись с друзьями: