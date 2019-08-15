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«Дельфины вы мои»: Сенчукова показала «водные забавы» сына и мужа

Певица разместила в социальных сетях забавное видео.

«Дельфины вы мои»: Сенчукова показала «водные забавы» сына и мужа
Рыбин с семьей провел время в яхт-клубе/globallookpress.com

Певица Наталья Сенчукова на своей страничке в Instagram опубликовала забавное видео, где главными действующими лицами стал ее двадцатилетний сын Василий и муж, популярный музыкант и лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин. Семья провела время в одном из известных яхт-клубов.

На видеозаписи сын и отец плескаются в бассейне. На их лицах радость. Наталья Сенчукова в это время прокомментировала происходящее. «Наступили теплые денечки. Вот они, да. Наши парни. Василий и Витя. Ты папу сломаешь», — говорит на видеозаписи Наталья Сенчукова.

В это время Василий, который весит в районе ста килограммов, забирается отцу на плечи. «Мой сыночек, мой сына. Уходи вправо», — говорит Виктор Рыбин и сбрасывает сына с плеч в воду. «Дельфины вы мои», — заявила в конце видеозаписи Наталья Сенчукова.

Отметим, что Сенчукова и Рыбин переболели несколько лет назад тяжелым заболеванием — раком кожи. Сейчас им нельзя долгое время находиться на солнце. Василий Рыбин – их единственный сын. Он уже долгие годы занимается в карате. Молодой человек учится во МГИКе на режиссера театральных представлений.

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Василий РыбинВиктор РыбинНаталья Сенчуковарак кожи

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«Дельфины вы мои»: Сенчукова показала «водные забавы» сына и мужа
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