«Дельфины вы мои»: Сенчукова показала «водные забавы» сына и мужа

Певица Наталья Сенчукова на своей страничке в Instagram опубликовала забавное видео, где главными действующими лицами стал ее двадцатилетний сын Василий и муж, популярный музыкант и лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин. Семья провела время в одном из известных яхт-клубов.

На видеозаписи сын и отец плескаются в бассейне. На их лицах радость. Наталья Сенчукова в это время прокомментировала происходящее. «Наступили теплые денечки. Вот они, да. Наши парни. Василий и Витя. Ты папу сломаешь», — говорит на видеозаписи Наталья Сенчукова.

больше по теме Из-за рака кожи Сенчукова и Рыбин вынуждены отдыхать в Подмосковье С таким диагнозом противопоказаны прямые солнечные лучи.

В это время Василий, который весит в районе ста килограммов, забирается отцу на плечи. «Мой сыночек, мой сына. Уходи вправо», — говорит Виктор Рыбин и сбрасывает сына с плеч в воду. «Дельфины вы мои», — заявила в конце видеозаписи Наталья Сенчукова.

Отметим, что Сенчукова и Рыбин переболели несколько лет назад тяжелым заболеванием — раком кожи. Сейчас им нельзя долгое время находиться на солнце. Василий Рыбин – их единственный сын. Он уже долгие годы занимается в карате. Молодой человек учится во МГИКе на режиссера театральных представлений.