ЗВЕЗДЫ

Лариса Гузеева сварила «яблочную прелесть»

Актриса немного изменила порядок приготовления варенья и не пожалела об этом.

Лариса Гузеева сварила «яблочную прелесть»
Лариса Гузеева. Фото

Недавно Ларисе Гузеевой досталось от критиков за попкорн, который ведущая купила в кинотеатре, ведь все поклонники были уверены, что звезда сидит на диете и не нарушает ее. Зато очередная публикация актрисы в социальной сети Instаgram порадовала многих, ведь она поделилась рецептом яблочного варенья.

«Начинала варить яблочную прелесть от тоски, но результат так обрадовал, что настроение исправилось само собой», — рассказала актриса подписи к снимку с кастрюлями, доверху набитыми очищенными и порезанными яблоками.

Затем актриса подробно описала процесс приготовления варенья и пожелала всем спокойной ночи. Однако, комментаторы и не думали успокаиваться. Они начали делиться рецептами варки варенья из других ягод и фруктов. А самой Ларисе Гузеевой задавали вопрос о хранении ее «яблочной прелести» и температуры лакомства перед разливанием по банкам.

Напомним, ранее Лариса Гузеева похвасталась красивой и теплой покупкой к зиме. Актриса приобрела шубу в пол.

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вареньеЛариса ГузееваПрограмма "Давай поженимся!"рецепты звезд

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Лариса Гузеева сварила «яблочную прелесть»
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