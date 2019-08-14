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Надежда Бабкина готовит шестилетнюю внучку к школе

Певица показала фото будущей первоклассницы Верочки.

Надежда Бабкина готовит шестилетнюю внучку к школе
Надежда Бабкина/globallookpress.com

Средней внучке Надежды Бабкиной исполнилось 6 лет. Радостным событием певица поделилась в своем блоге.

Счастливая бабушка выложила снимок, на котором она просто облеплена детьми – в основном это друзья ее внучки Верочки. Сама же девочка сидит на коленях у любимой бабушки. Несмотря на то, что Вере только исполнилось 6 лет, Бабкина сообщила, что ее уже готовят к школе.

Напомним, всего у артистки трое внуков. Старший Георгий родился в 2010 году, Верочка – в 2013-м. Самая маленькая Марфуша появилась на свет в 2015 году.

69-летняя певица, хоть и старается выглядеть моложе и соответствовать 39-летнему мужу Евгению Гору (настоящая фамилия Горшечков), с гордостью носит статус бабушки. Она частенько появляется с внуками в «Останкино», дети также присутствуют на съемках «Модного приговора».

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Надежда Бабкина готовит шестилетнюю внучку к школе
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