ЗВЕЗДЫ

Приложение на смартфоне «превратило» Олега Газманова в ребенка

Пока одни звезды старят себя с помощью виртуальных эффектов, другие молодятся.

Приложение на смартфоне «превратило» Олега Газманова в ребенка
Олег Газманов омолодился с помощью приложения. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

68-летний певец Олег Газманов использовал приложение на смартфоне, которое не просто омолодило его, а буквально сделало ребенком. Подписчикам артиста в Instagram предстала голова задорного школьника на шее возрастного мужчины. Измененным детским голосом исполнитель спел свою известную песню «Мои ясные дни».

Олег признался, что уже давно перввм делом слышит вопрос журналистов на всех интервью: почему он так хорошо выглядит в свои 68 лет.

«Наконец открою свою тайну. Около десяти лет с группой наших учёных я работаю над препаратом, омолаживающим клетки организма. По контракту я испытываю препарат на себе», — пошутил артист в своем посте.

Но, кроме шуток, о Газманове уже не раз говорили, что он находится в отличной форме. То он пресс продемонстрирует, то стойку на руках исполнит. Заставляет задуматься, нет ли действительно некого волшебного препарата, который принимает певец.

Напомним, недавно среди звезд прокатилась волна «старения». С помощью приложений певцы и актеры добавляли морщины на лицо и показывали, какими они будут в старости.

А как вы боретесь с возрастными изменениями?

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Приложение на смартфоне «превратило» Олега Газманова в ребенка
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