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Снаткина призналась, что отдыху всегда предпочтет работу

Звезда российских сериалов не мыслит жизни без любимого дела.

Снаткина призналась, что отдыху всегда предпочтет работу
Анна Снаткина /globallookpress.com

Оказывается, Анна Снаткина – не просто трудоголик. Она в принципе любит больше работать, чем отдыхать. Такое признание звезда сериалов сделала у себя в Instagram.

Телезрители уже со счета сбились, в скольких звездных ролях сыграла их любимица Анна Снаткина. Многим она запомнилась по ролям в многосерийных фильмах «Татьянин день», «Обреченная стать звездой», «На солнечной стороне улицы», «Коп». Однако не все знают, что Анна плюс ко всему является еще и театральной актрисой.

Она играет в Московском губернском театре под руководством Сергея Безрукова. И, пожалуй, именно здесь всегда остается частичка ее сердца. Актриса не раз говорила, что отдыху всегда предпочтет интересную работу в кино или театре.

В своем блоге, разместив фотографии из закулисья, она написала: «Родной театр, я скучала… Отпуск – хорошо, но работу я люблю больше. Репетируем, готовимся, очень скоро, в октябре, будет что-то новое, интересное, надеемся, смешное».

Напомним, недавно актриса отдыхала вместе с мужем, актером Виктором Васильевым и 8-летней дочерью Вероникой в Греции. Это одна из самых красивых пар на российском киноолимпе. Актриса не раз признавалась, что супруг с нее пылинки сдувает.

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Анна СнаткинаАнна Снаткина и Виктор ВасильевВиктор Васильевновые сериалыСериал "Коп"

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Снаткина призналась, что отдыху всегда предпочтет работу
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