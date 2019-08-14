Позвонил маме: как принц Чарльз звал Диану Спенсер замуж

Когда принц Чарльз встал на одно колено и попросил 20-летнюю леди Диану Спенсер стать его женой, у них до этого было лишь 12 свиданий. Он привез ее в Виндзорский замок и задал вопрос, который изменил всю ее жизнь.

Когда он приехала, он сказал, что очень по ней скучал, и проводил в детскую комнату замка. Однако его последующее предложение романтикой не блистало. После того, как он встал на одно колено и сделал Диане предложение, та рассмеялась.

«Она рассмеялась, но, я думаю, это был нервный смех, так как она не ожидала ничего подобного», — рассказала королевский эксперт Ингрид Сьюард в докленте «Чарльз и Ди: За кулисами их свадьбы».

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В одном из интервью Диана также поделилась деталями. Чарльз спросил ее, понимает ли она, что когда-нибудь станет королевой. На это она ответила, что очень его любит. «Что бы это ни значило», — ответил на это принц. Диана же решила, что он питает к ней пылкие чувства.

Однако последующие действия принца также показали, что он был настроен отнюдь не романтично. Вопреки общепринятому в таких случаях поведению — обнять невесту и поцеловать, он направился к телефонному аппарату.

«Вместо этого он набрал номер матери и просто сказал, что только что это сделал. «Ты просила меня жениться на ком-нибудь, и я решил этот вопрос», — цитирует королевского биографа Кристофера Уилсона Mirror. «Все, что он сделал, так это наконец нашел жену», — добавил он.