Ермолаева показала искусанные на необитаемом острове ноги

Телестройка оказалась не единственным реалити в жизни светской тусовщицы Нелли Ермолаевой. Этим летом девушку снова потянуло на приключения. Вот она и согласилась принять участие в Youtube-проекте «Остров героев» и отправиться на необитаемый Мого-Мого, где природа сохранилась в первозданном виде. Остров находится недалеко от Панамы.

Любопытно, что девушка оказалась абсолютно не готова к подобным испытаниям. И сразу по окончании эксперимента поделилась впечатлениями.

«Мы спали в одежде, на голой земле и, как дети, каждую ночь мечтали о чуде», — вспоминает Ермолаева.

Однако труднее всего звезде телестройки оказалось пережить соседство с местными насекомыми. Нелли продемонстрировала фотографию покусанных и расчесанных в кровь ног.

«Когда наступала ночь, выползали всякие твари, которые ползали по нам и дико радовались, что 8 идиотов решили изменить свою жизнь у них на территории», — добавила она.

Впрочем, об участии Нелли все равно не пожалела, заявив, что это была отличная возможность испытать себя.