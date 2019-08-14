ЗВЕЗДЫ

Ермолаева показала искусанные на необитаемом острове ноги

Экс-участница «Дома-2» поучаствовала в 8-дневной игре «Остров героев».

Ермолаева показала искусанные на необитаемом острове ноги
https://www.instagram.com/ermolaevanelly/

Телестройка оказалась не единственным реалити в жизни светской тусовщицы Нелли Ермолаевой. Этим летом девушку снова потянуло на приключения. Вот она и согласилась принять участие в Youtube-проекте «Остров героев» и отправиться на необитаемый Мого-Мого, где природа сохранилась в первозданном виде. Остров находится недалеко от Панамы.

Любопытно, что девушка оказалась абсолютно не готова к подобным испытаниям. И сразу по окончании эксперимента поделилась впечатлениями.

«Мы спали в одежде, на голой земле и, как дети, каждую ночь мечтали о чуде», — вспоминает Ермолаева.

Однако труднее всего звезде телестройки оказалось пережить соседство с местными насекомыми. Нелли продемонстрировала фотографию покусанных и расчесанных в кровь ног.

«Когда наступала ночь, выползали всякие твари, которые ползали по нам и дико радовались, что 8 идиотов решили изменить свою жизнь у них на территории», — добавила она.

Впрочем, об участии Нелли все равно не пожалела, заявив, что это была отличная возможность испытать себя.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Дом -2»звездные травмыкак отдыхают звездыНелли ЕрмолаеваОстров героев

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ермолаева показала искусанные на необитаемом острове ноги
Интересно?
Поделись с друзьями: