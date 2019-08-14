Как подружка Бориса Джонсона копирует стиль Меган Маркл

У 31-летней Кэрри Саймондс, несмотря на разницу в возрасте в семь лет, есть много общего с Меган Маркл.

Обеим девушкам пришлось сменить не только привычный образ жизни, но и стиль в одежде после того, как она стала сначала возлюбленной, а потом и женой принца Гарри, а другая официальной подружкой Бориса Джонсона.

Обе раньше не стеснялись носить декольте, однако теперь отдают предпочтение более скромным и закрытым нарядам.

Премьер-министр Борис Джонсон славился своей любовью к девушкам в мини-юбках и откровенных топах а-ля Бритни Спирс. Именно такой имидж и был у Кэрри, когда она училась в университете Уорвик.

Однако с тех пор, как она начала встречаться с политиком, ни разу не надела юбку выше колена, а ее любимым дизайнером стала Карен Миллен, которой отдает предпочтение и Кейт Миддлтон, и Меган.

Сейчас герцогиня отдает предпочтение «офисному» стилю. Одной из ее любимых марок является Other Stories. На него «подсела» и Кэрри. Примечательно, что этот бренд предпочитает и Кейт, пишет The Sun.