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Как подружка Бориса Джонсона копирует стиль Меган Маркл

Кэрри Саймондс с некоторых пор стала одеваться иначе.

Как подружка Бориса Джонсона копирует стиль Меган Маркл
Кэрри Саймондс предпочитает теперь более строгий стиль. Фото: Global Look Press

У 31-летней Кэрри Саймондс, несмотря на разницу в возрасте в семь лет, есть много общего с Меган Маркл.

Обеим девушкам пришлось сменить не только привычный образ жизни, но и стиль в одежде после того, как она стала сначала возлюбленной, а потом и женой принца Гарри, а другая официальной подружкой Бориса Джонсона.

Обе раньше не стеснялись носить декольте, однако теперь отдают предпочтение более скромным и закрытым нарядам.

Меган Маркл с декольте. Кадр.
Меган Маркл до встречи с принцем Гарри не стеснялась носить декольте. Кадр из сериала «Мажоры»

Премьер-министр Борис Джонсон славился своей любовью к девушкам в мини-юбках и откровенных топах а-ля Бритни Спирс. Именно такой имидж и был у Кэрри, когда она училась  в университете Уорвик.

Однако с тех пор, как она начала встречаться с политиком, ни разу не надела юбку выше колена, а ее любимым дизайнером стала Карен Миллен, которой отдает предпочтение и Кейт Миддлтон, и Меган.

Новый стиль Кэрри Саймондс. Фото.
Кэрри Саймондс предпочитает более строгий стиль. Фото: Global Look Press

Сейчас герцогиня отдает предпочтение «офисному» стилю. Одной из ее любимых марок является Other Stories. На него «подсела» и Кэрри. Примечательно, что этот бренд предпочитает и Кейт, пишет The Sun.

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Борис ДжонсонБританская королевская семьяМеган МарклМеган Маркл последние новостимода и стиль

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Как подружка Бориса Джонсона копирует стиль Меган Маркл
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