На шоу Навки влюбленный зритель сделал предложение руки и сердца

Ледовый спектакль «Золушка» от продюсерской компании Navka Show в Ялте неожиданно для многих стал воплощением настоящей сказки о любви. Молодой мужчина по имени Андрей оригинально сделал предложение своей любимой девушке Нике, выйдя на сцену прямо во время спектакля.

больше по теме Навка публично обратилась к тем, кто связал свою жизнь со спортом Фигуристка поздравила спортсменов с профессиональным праздником.

Конечно же, все было спланировано заранее, об этом рассказали порталу Teleprogramma.pro в продюсерском центре. Мужчина договорился с администрацией шатра, где проходит спектакль в Ялте, приобрел билеты и пригласил свою любимую на спектакль.

В самый эпичный момент представления, когда сбывается мечта Золушки и она становится невестой принца, влюбленный парень выскочил на сцену и во всеуслышание признался в любви своей дорогой Нике и предложил ей выйти за него замуж. Девушка под всеобщее ликование зрителей ответила: «Да!»

Отметим, что в спектакле задействованы ведущие фигуристы России, а роль Золушки исполняет Олимпийская чемпионка в парном катании и депутат Госдумы Елена Бережная. Кстати, на премьере спектакля, которая состоялась 2 августа, главную роль играла сама Татьяна Навка.