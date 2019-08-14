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Ольга Тумайкина озадачила поклонников фото с «беременным» животом

Актриса получила много поздравлений с «грядущим» пополнением.

Ольга Тумайкина озадачила поклонников фото с «беременным» животом
Ольга Тумайкина удивила поклонников большим животом ФОТО: https://www.instagram.com/otumaykina/

Ольга Тумайкина премного удивила поклонников, опубликовав фото с огромным животом. Вместе со снимком актриса поделилась постом-размышлением на тему третьего ребенка.

«А кто из ваших друзей-семейных пар родил третьего или даже четвёртого ребёнка?! И здесь — много вопросов у меня», — написала Тумайкина.

Вопросы и вовсе поставили пользователей в тупик.

Не секрет, что Ольга воспитывает дочерей Полину и Марусю. Первая уже совсем взрослая – Полине 23 года, а младшей — Маруси – 11 лет. О предстоящем статусе многодетной мамы актриса ранее не сообщала.

Новость была принята на ура и Ольгу Тумайкину принялись поздравлять с пополнением. Но оказалось, что рано – актриса не в интересном положении. Живот накладной, актриса играет беременную героиню в новом проекте.

«Жаль… Вам очень идет беременность», — пишут многие подписчики.

Ранее актриса Академического театра имени Вахтангова Ольга Тумайкина рассказала, с чем связано для нее это место, где она провела столько много времени, пишет сайт argumenti.ru

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Ольга Тумайкина озадачила поклонников фото с «беременным» животом
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