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Британская поп-дива купила детскую коляску, как у Меган Маркл

Майлин Класс стала мамой три недели назад.

Британская поп-дива купила детскую коляску, как у Меган Маркл
"Эффект Маркл" пошел за пределы фэшн-копирования. Фото: Global Look Press

Похоже, что «эффект Меган Маркл» распространяется не только на мир фэшн или ювелирные изделия, но и на аксессуары для младенцев. Британская певица Майлин Класс родила сына три недели назад.

Шустрые папарацци успели заснять звезду во время прогулки с ее бойфрендом Саймоном Мотсоном. Счастливая пара радостно катила коляску с малышом.

Именно этот вид транспорта и привлек внимание публики, так как показался до боли знакомым. И, как оказалось, интернет-детективы оказались правы — такую же коляску подарили на бейби-шауэр и Меган Маркл.

Модель выпущена компанией Bugaboo и стоит внушительные 1200 фунтов стерлингов (чуть более 94 тысяч рублей).

В описании товара на сайте говорится, что коляска может «похвастаться» переносной детской кроваткой, откидным верхом и полным приводом, что позволяет передвигаться как по улицам, так и по заснеженным тропам.

Производитель предлагает коляску в 10 цветах, однако если они не подойдут, то можно выбрать другой и ее сделают «на заказ», пишет The Sun.

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Британская поп-дива купила детскую коляску, как у Меган Маркл
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