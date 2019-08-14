Полунин остался в восторге от встречи с Путиным

Президент России Владимир Путин после просмотра балета «Спартак» в Херсонесе встретился с опытными и начинающими артистами сцены, включая Сергея Полунина, который с недавнего времени является исполняющим обязанности ректора Севастопольской академии хореографии. Непосредственное поведение главы государства приятно порадовало танцовщиков.

Все оценили порыв Владимира Владимировича, который, не размышляя ни секунды, встал на одно колено перед одной из юных балерин и поцеловал ей руку. Малышка всего лишь хотела поздороваться с главой государства. Как сообщил «Коммерсант», девочка потом с перепугу не могла вспомнить даже своей фамилии. Однако, выдохнув, сказала, что ее зовут Анастасия Еременко. Окружающие потом шутили, что нужно запомнить это имя, дескать, будущая прима.

Знаменитый артист Сергей Полунин был впечатлен встречей не меньше юных танцовщиц. Не секрет, что он является поклонником главы государства и даже набил на груди татуировку с его портретом. Полунин тоже подошел к Путину и пожал ему руку. Об этом он с радостью сообщил в своем блоге.

«Для меня была честь танцевать вчера для президента в балете «Спартак» и представить ему первый набор детей в Академию хореографии», — поделился артист.