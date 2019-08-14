Казючиц вспомнила встречу с Ликой Добрянской в доме Грамматикова

По словам актрисы, ей в тот момент стало не по себе.

Актриса Анна Казючиц стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она вспомнила, как зарождался ее роман с будущим мужем, режиссером Егором Грамматиковым, и о встрече с его женой Ликой Добрянской. Эта актриса скончалась в 2010 году от рака в возрасте 39 лет.

По словам Казючиц, ее первый в жизни кинорежиссёр в итоге стал ее супругом. При этом она отметила, что жена Грамматикова Лика Добрянская что-то чувствовала, хотя никакого романа в годы, когда тот жил с супругой, у них не было. «Я вообще сложно подпускаю людей к себе. Помню, озвучивала роль в картине «Аэропорт». Егор стал меня подвозить до дома. Так и начался наш роман. К тому времени он уже не жил с Ликой», — заявила Анна Казючиц.

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Шок она испытала, когда Добрянская однажды вместе с сыном Ильей пришла в квартиру к Грамматикову. «Это была тяжелая встреча. Я узнала, что у Егора есть сын Илья, а Лика узнала о моем существовании. Я, конечно, была в шоке, что у него есть еще один сын. Но прошло время, и я стала мачехой для ребенка. Сейчас Илья называет меня мамой», — сказала актриса.

При этом она призналась, что хотела в тот момент закончить отношения с Грамматиковым, который не поставил ее в известность о наличии еще одного ребенка. Актер объяснил, что боялся ее напугать. Со временем она его поняла и теперь не осуждает за тот поступок.