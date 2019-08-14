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Елизавета II покупает косметику там же, где это делала Мэрилин Монро

У Ее Величества и голливудской кинодивы оказались одинаковые вкусы.

Елизавета II покупает косметику там же, где это делала Мэрилин Монро
У Елизавета II оказались те же предпочтения, что и у Мэрилин Монро. Фото: Global Look Press

93-летняя Елизавета II считается одной из самых выдающихся женщин, равно как и Мэрилин Монро, хотя последняя и ушла из жизни 57 лет назад.

Обе дамы известны своей любовью к бриллиантам, однако связь, которая обнаружилась между ними, для многих стала полной неожиданностью. Выяснилось, что у Ее Величества и голливудской кинодивы общие вкусы в выборе косметической фирмы.

Оказалось, что королева Британии пользуется продукцией той же компании, которую в свое время предпочитала звезда киноолимпа — Yardley London.

Хорошо известен ответ Монро на вопрос, что она носит в постели, когда дива ответила — только духи. Так вот, этим ароматом оказался как раз парфюм Yardley’s Lavender.

Что же касается Ее Величества, то она отдает предпочтение декоративной косметике и уже давно покупает там свою любимую розовую помаду Elizabeth Arden и лак для ногтей натурального цвета Essie.

Что же касается парфюма, то Елизавета II пользуется духами от фирмы Molton Brown and Clarins, пишет Express.

Отметим, что всем магазинам, где делает покупки Ее Величество, выдается специальная грамота, дающая право на поставку товаров во дворец для нее и членов ее семьи. Такая же «лицензия» есть и у ее любимой кондитерской лавки, где она приобретает конфеты вот уже более 50 лет.

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Елизавета II покупает косметику там же, где это делала Мэрилин Монро
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