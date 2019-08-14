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Поборовшая пагубную зависимость Алеся Кафельникова помирилась с отцом

Модель разместила в соцсети трогательное фото.

Поборовшая пагубную зависимость Алеся Кафельникова помирилась с отцом
Алеся Кафельникова. фото: eastnews.ru

Алеся Кафельникова два года назад активно строила карьеру модели. Она тогда только окончила школу и вскоре стала встречаться с рэпером Pharaoh. Однако их роман продлился недолго. Расставание девушка переживала так сильно, что впала в депрессию и даже начала употреблять запрещенные вещества. Родные забили тревогу и положили модель в клинику. В этом году несколько месяцев девушка провела на Бали, где пересмотрела взгляды на жизнь и познакомилась с новыми людьми.

В интервью Алеся призналась, что перестала общаться с теми, кто хоть как-то связан с наркотиками. Теперь она вновь сосредоточилась на карьере. Девушка посещает разные страны и участвует в модных фотосессиях и дефиле. Еще в прошлом году отец модели Евгений Кафельников признавался, что не общается с дочерью. Их общение было настолько напряженным, когда она рассталась с возлюбленным, что они в итоге поссорились.

Однако Алеся практически начала новую жизнь и нашла в себе силы на примирение с родителем. В соцсети она опубликовала трогательное фото, на котором запечатлена с папой в обнимку. «Папа, ты моя собственная легенда, люблю тебя», — написала девушка. Поклонники были рады хорошим новостям. «Рада, что помирились. Никто и ничто не должно вставать между семьёй. Больше не ссорьтесь», «Отличное фото. Алеся просто красавица. Ну а Евгений — легенда», «Береги отца», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Кафельников состоял в браке с моделью Марией Тишковой, которая и родила ему дочь. При разводе спортсмен получил право опеки над ребенком, поэтому сам растил девочку. Алеся училась в престижной школе и увлекалась верховой ездой. Когда она захотела пойти по стопам мамы, ее отец был против. Однако девушка настояла на своем. Она заверяет, что папа никак не помогал ей в карьере.

А вы видели, как играет Евгений на корте? 

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Алеся Кафельниковадочь Евгения Кафельниковазвездные семьиМария Тишкова

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Поборовшая пагубную зависимость Алеся Кафельникова помирилась с отцом
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