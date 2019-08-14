Александрова подвела итоги лета и показала подросших детей

Актриса призналась, что она пропала из соцсетей, так как ей было «очень хорошо» в отпуске.

Марина Александрова не только талантливая актриса, но и одна из самых красивых в отечественном кинематографе. Уже восемь лет она счастлива в браке с режиссером Андреем Болтенко. У них подрастают дети: сын Андрей и дочь Екатерина. Долгое время они скрывали лица наследников, но недавно позволили поклонникам их увидеть. Многие считают, что малыши больше похожи на маму. Этим летом артистка провела отпуск с семьей.

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На отдыхе Марина предпочла отказаться от макияжа. Она с удовольствием позировала в купальнике, демонстрируя стройную и подтянутую фигуру. «Солнце в волосах… А муж говорит, что это моя натура прорывается, но летом я всегда немного рыжая», — делилась актриса. В какой-то момент она перестала делать публикации. Как оказалось, девушка просто наслаждалась отдыхом, поэтому ей было не до соцсетей.

14 августа Александрова разместила ряд снимков на своей странице. На них она позирует без грима, показывая естественную красоту. Также она запечатлела своих подросших детей.

«Я люблю тебя, Лето-2019, ты было ярким, сочным, смеющимся, детским, морским, вкусным, родным, красивым, счастливым… теперь я знаю, в какую „шкатулку воспоминаний“ заглядывать, если на меня нападет осенняя хандра. Долго не появлялась, потому что было очень хооорооошооо!» — похвасталась звезда.

Она не стала скрывать, что убрала косметичку в ящик до ближайших съемок. Поклонники восхитились трогательными кадрами. Они отметили, что актриса прекрасна и без макияжа. «Вы без макияжа выглядите девочкой! Вам очень идет!», «Марина, вы и без макияжа замечательно выглядите, самое главное — все естественно», «Главное, дети счастливы», «Ты из тех, кто может себе это позволить», — прокомментировали пост подписчики.

А вам нравится семья Александровой?