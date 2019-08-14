ЗВЕЗДЫ

Александрова подвела итоги лета и показала подросших детей

Актриса призналась, что она пропала из соцсетей, так как ей было «очень хорошо» в отпуске.

Александрова подвела итоги лета и показала подросших детей
Марина Александрова. фото: globallookpress.com

Марина Александрова не только талантливая актриса, но и одна из самых красивых в отечественном кинематографе. Уже восемь лет она счастлива в браке с режиссером Андреем Болтенко. У них подрастают дети: сын Андрей и дочь Екатерина. Долгое время они скрывали лица наследников, но недавно позволили поклонникам их увидеть. Многие считают, что малыши больше похожи на маму. Этим летом артистка провела отпуск с семьей.

На отдыхе Марина предпочла отказаться от макияжа. Она с удовольствием позировала в купальнике, демонстрируя стройную и подтянутую фигуру. «Солнце в волосах… А муж говорит, что это моя натура прорывается, но летом я всегда немного рыжая», — делилась актриса. В какой-то момент она перестала делать публикации. Как оказалось, девушка просто наслаждалась отдыхом, поэтому ей было не до соцсетей.

14 августа Александрова разместила ряд снимков на своей странице. На них она позирует без грима, показывая естественную красоту. Также она запечатлела своих подросших детей.

«Я люблю тебя, Лето-2019, ты было ярким, сочным, смеющимся, детским, морским, вкусным, родным, красивым, счастливым… теперь я знаю, в какую „шкатулку воспоминаний“ заглядывать, если на меня нападет осенняя хандра. Долго не появлялась, потому что было очень хооорооошооо!» — похвасталась звезда.

Она не стала скрывать, что убрала косметичку в ящик до ближайших съемок. Поклонники восхитились трогательными кадрами. Они отметили, что актриса прекрасна и без макияжа. «Вы без макияжа выглядите девочкой! Вам очень идет!», «Марина, вы и без макияжа замечательно выглядите, самое главное — все естественно», «Главное, дети счастливы», «Ты из тех, кто может себе это позволить», — прокомментировали пост подписчики.

А вам нравится семья Александровой?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездные детиМарина Александровафото без макияжа

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Александрова подвела итоги лета и показала подросших детей
Интересно?
Поделись с друзьями: