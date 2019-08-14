Климова показала карандашный портрет трехлетней Беллы

41-летняя Екатерина Климова в Stories поделилась портретом трехлетней дочки Беллы. Рисунок был выполнен одной из поклонниц актрисы. В качестве подручных средств художник использовал лишь бумагу и карандаш, сделав набросок. Экс-супруга Гелы Месхи по достоинству оценила работу мастера, оставшись под впечатлением от увиденного. В качестве благодарности знаменитость разместила портрет младшей дочери в микроблоге.

«Невероятно», — добавила актриса.

После расставания с третьим мужем Екатерина Климова с головой погрузилась в работу. Актриса снимается в четвертом сезоне ленты «По законам военного времени». Примечательно, что знаменитость не стала называть причины, из-за которых она подала на развод. Однако блогер Елена Миро полагает, что отношения у супругов не сложились из-за значительной разницы в возрасте. Екатерина на восемь лет старше Месхи. Однако это не помешало им завести общего ребенка. К слову, Климова поддерживает дружеские отношения со всеми бывшими мужьями: ювелиром Ильей Хорошиловым и актером Игорем Петренко.