«Стабильность не про нее»: Кончаловский назвал причину расставания с Толкалиной

Режиссер Егор Кончаловский в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» затронул тему расставания со своей гражданской супругой известной актрисой Любовью Толкалиной. Пара была вместе на протяжении долгих лет. От этих отношений на свет появилась дочь Мария, которой сейчас уже 18 лет. Девушка живет в Италии.

«Любовь ведет образ жизни, который ей нравится. Он заключается в вечном движении. Ее нет нигде. Ни в Москве, ни в каком-то другом месте. Но в то же время она везде одновременно. Стабильность не про нее. Люба очень воздушный человек. В этом и заключались сложности нашей совместной жизни. Нам было трудно существовать под одной крышей. Я всегда хотел какой-то стабильности, но с ней в плане стабильности тяжело», — заявил он.

По словам режиссера, его бывшая гражданская супруга очень трудолюбивая женщина. Она много работает в театре, постоянно задействована в каких-то проектах.

«Сейчас за помощью она ко мне не обращается. Ну разве только решаем с ней какие-то бытовые вопросы, касающиеся нашей дочери», — заявил Егор Кончаловский.