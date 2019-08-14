ЗВЕЗДЫ

Кукол Барби одели в доспехи «Звездных войн»

В новую коллекцию Mattel вошли принцессы Леи, Дарта Вейдера.

Кукол Барби одели в доспехи «Звездных войн»
https://www.instagram.com/mattel/

Компания Mattel уже много раз выпускала Барби в самых неожиданных образах. Так миниатюрными копиями обзавелись звезды Голливуда. Создавались длинноногие красотки и по подобию героев фильмов. Например, существует огромное количество кукол Элизабет Тэйлор, в том числе в образе бесподобной Клеопатры.

На этот же раз компания вдохновилась «Звездными войнами». За разработку новой коллекции взялся дизайнер Роберт Бест.

Роберт пояснил, что ему было интересно соединить два значимых культурных явления — фильмы Джорджа Лукаса и любимых кукол всех девочек.

Барби Mattel
https://www.instagram.com/mattel/

На данный момент в коллекции всего три куклы, каждая стоит по 100 долларов. Однако, если игрушки будут иметь большой успех, появятся и другие герои.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

MattelБарбиЗвездные войныкуклы

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кукол Барби одели в доспехи «Звездных войн»
Интересно?
Поделись с друзьями: