Кукол Барби одели в доспехи «Звездных войн»

Компания Mattel уже много раз выпускала Барби в самых неожиданных образах. Так миниатюрными копиями обзавелись звезды Голливуда. Создавались длинноногие красотки и по подобию героев фильмов. Например, существует огромное количество кукол Элизабет Тэйлор, в том числе в образе бесподобной Клеопатры.

На этот же раз компания вдохновилась «Звездными войнами». За разработку новой коллекции взялся дизайнер Роберт Бест.

Роберт пояснил, что ему было интересно соединить два значимых культурных явления — фильмы Джорджа Лукаса и любимых кукол всех девочек.

На данный момент в коллекции всего три куклы, каждая стоит по 100 долларов. Однако, если игрушки будут иметь большой успех, появятся и другие герои.