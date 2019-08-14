На радость Маркл: Елизавета II лишилась любимой летней забавы

12 августа в Балморале должен был стартовать охотничий сезон. Больше всего Елизавета II любит стрельбу по рябчикам.

Однако в этом году егеря замка Балморал посоветовали Ее Величеству отменить сию забаву. И дело вовсе не в том, что в шотландскую резиденцию должна пожаловать Меган Маркл.

И не потому, что они решили избавить герцогиню Сассекскую от необходимости ссылаться на головную боль, чтобы не охотиться.

Все оказалось гораздо прозаичнее. Из-за сильных снегопадов зимой и переменчивой погоды в начале лета популяция птиц резко сократилась.

Хотя численность пернатых обитателей Балморала колеблется из года в год, в этот раз их поголовье изрядно уменьшилось. Если же еще начать по ним палить, то на следующий год просто не на кого будет охотиться.

Стоит отметить, что стрельба по рябчикам является любимым видом охоты королевы. На оленей она тоже охотилась, но забросила это «кровавое» дело еще в 1983 году, когда убила своего последнего оленя.

Маркл выступает резко против такого обращения с дикими животными и не раз заявляла, что облава на этих благородных представителей фауны приводит ее в ужас, пишет Mirror.