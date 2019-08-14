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Стильная девочка: 15-летняя дочь Олега Газманова показала себя во всей красе

Очаровательная Марианна уже не выглядит как подросток.

Стильная девочка: 15-летняя дочь Олега Газманова показала себя во всей красе
Марианна Газманова выросла красавицей. Фото: instagram.com/mariannagazmanova/

Дочь певца Олега Газманова, 15-летняя Марианна, выложила в Instagram фото, на котором совсем не выглядит подростком. Прическа и макияж сделали ее взрослой девушкой. Впрочем, это не первый раз, когда наследница артиста экспериментирует с яркой внешностью. Девочкой, по крайне мере в социальных сетях, Марианна уже давно не выглядит.

«Потому что я стараюсь изо всех сил», — подписала снимок юная красавица.

Поклонники, которых у девушки уже около десяти тысяч, оставляют под фото восхищенные комментарии. Похоже, что у нее есть все шансы стать известной моделью.

Напомним, Марианна — дочь Газманова от второго брака с экономистом Мариной Муравьевой. Певец посвятил ей песню «Доча». Также у него есть 38-летний сын Родион от первого брака (он стал музыкантом, как и его отец) и сын его супруги — 21-летний Филипп.

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Марианна ГазмановаОлег Газмановотцы и детиподросток

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Стильная девочка: 15-летняя дочь Олега Газманова показала себя во всей красе
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