Стильная девочка: 15-летняя дочь Олега Газманова показала себя во всей красе

Очаровательная Марианна уже не выглядит как подросток.

Дочь певца Олега Газманова, 15-летняя Марианна, выложила в Instagram фото, на котором совсем не выглядит подростком. Прическа и макияж сделали ее взрослой девушкой. Впрочем, это не первый раз, когда наследница артиста экспериментирует с яркой внешностью. Девочкой, по крайне мере в социальных сетях, Марианна уже давно не выглядит.

«Потому что я стараюсь изо всех сил», — подписала снимок юная красавица.

Поклонники, которых у девушки уже около десяти тысяч, оставляют под фото восхищенные комментарии. Похоже, что у нее есть все шансы стать известной моделью.

Напомним, Марианна — дочь Газманова от второго брака с экономистом Мариной Муравьевой. Певец посвятил ей песню «Доча». Также у него есть 38-летний сын Родион от первого брака (он стал музыкантом, как и его отец) и сын его супруги — 21-летний Филипп.