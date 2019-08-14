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«Помню тот день по минутам»: Барановская рассказала о рождении младшего сына

Ведущая программы «Мужское/Женское» на Первом канале поздравила Арсения с 7-летием.

«Помню тот день по минутам»: Барановская рассказала о рождении младшего сына
Юлия Барановская (Фото: Globallookpress.com)

Юлия Барановская на личной страничке в Instagram опубликовала свежие снимки, поздравив младшего сына с днем рождения. Арсений отпраздновал свое 7-летие. В комментариях к снимкам ведущая программы «Мужское/Женское» призналась, что может по минутам восстановить в памяти тот день, когда на свет появился ее младший ребенок. Сына знаменитость родила в лондонском госпитале Святой Марии. Добраться до места Юлия смогла только на такси. Экс-возлюбленная Андрея Аршавина не скрывает: она счастлива быть мамой.

«Я помню тот день по минутам. Секунды, минуты, часы, дни, месяца и вот уже 7 лет счастья», — отметила Барановская.

Соведущая Александра Гордона уточнила, что ее Арсений вырос честным, открытым,  невероятно ранимым и трогательным мальчиком. Из всех детей именно младший сын Барановской, как и его отец, увлекается футболом. Наследник телеведущей занимается в детской академии «Барселона».

Юлия также воспитывает тринадцатилетнего Артема и одиннадцатилетнюю Яну. Она делает все для того, чтобы ее дети могли самореализовываться. Барановская не стала выступать против увлечения дочери танцами. Кроме того, телеведущая не запрещает Артему совершать путешествия вместе со школьным классом, открывая новые горизонты и места.

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Арсений Аршавиндети звездЗвездные детиЮлия Барановская

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«Помню тот день по минутам»: Барановская рассказала о рождении младшего сына
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