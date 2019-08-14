Кипрские каникулы: Пегова окунулась в воды ледяного водопада

Ирина Пегова успела провести свои летние каникулы и во Франции, и на Кипре. Путешествовать 41-летняя актриса предпочитает вместе с дочкой Татьяной. Побывав в Ницце, знаменитость отдала предпочтение Средиземноморью. На личной страничке в Instagram актриса опубликовала свежий видеоотчёт. Пегова в одной футболке поверх купальника окунулась в воды ледяного водопада. Однако из-за низкой температуры Ирина поспешила вернуться на сушу.

«В бой пошла тяжелая артиллерия!» — отметила актриса.

Примечательно, что один из подписчиков Пеговой под ником @agafonovich привлек внимание знаменитости, спросив ее о воде.

«Ледяная?!» —обратился к Ирине поклонник. «Да», — ответила актриса.

В одном из интервью Ирина Пегова призналась, что в юности не переживала из-за своей фигуры. В детстве она была очень худенькой, а потом с возрастом у актрисы появились все необходимые округлости. Сесть на диету знаменитость решила уже будучи студенткой актерского факультета. По словам Ирины, тогда она испробовала экстремальные способы похудения, узнав о практике голодания: отказывалась от еды целую неделю и каждый день по полчаса лежала в прохладной воде для того, чтобы кожа приобрела упругость. Спустя некоторое время Пегова перешла на кефир. Подобные эксперименты помогли ей сэкономить деньги на обед, но отразились на здоровье. Как только актриса сбрасывала пару килограммов, ее вес тут же начинал расти.