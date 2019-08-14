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Макарская призналась, что ей больно смотреть на себя в зеркало

46-летняя певица откровенно рассказала об обвисшей коже на лице.

Макарская призналась, что ей больно смотреть на себя в зеркало
https://www.instagram.com/makarskie/

Мало кто из звезд открыто говорит об «уколах красоты», а уж тем более о пластических операциях. Однако Виктория Макарская оказалась на редкость откровенна… Звезда призналась, что уже давно «ее внешний облик не соответствует внутреннему». Более того, певица боится потерять мужа. Ведь со слов Макаровой Антон в свои 43 года до сих пор выглядит на 20 лет.

«Лицо после 46-ти летнего дня рождения стремительно «поползло» вниз, независимо от моего желания, и криков, как из книжки про Карлсона: «Стой! Куда?», моё лицо стало жить своей жизнью, — жалуется Виктория. — Оно не обещало мне, что не обвиснет и, главное, ведь продолжает и дальше обвисать».

Певица призналась, что из-за этого уже несколько дней пребывает в жуткой истерике.

«Я не устала, полна сил, творческих планов и энергии, тока-тока начала, понимаешь, жить, как всегда мечтала, а лицо вдруг устало», — сетует актриса.

Впрочем, кажется, Виктория на себя зря наговаривает. Блондинка по-прежнему выглядит намного моложе своих лет.

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Макарская призналась, что ей больно смотреть на себя в зеркало
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