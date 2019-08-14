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«Некрасиво смотрится»: Боне не понравился маникюр Бузовой

При этом экс-возлюбленная Алекса Смерфита выбрала тот же оттенок лака, что и ведущая «Дома-2».

«Некрасиво смотрится»: Боне не понравился маникюр Бузовой
Виктория Боня (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram Виктория Боня не только рассказывает о новинках бьюти-индустрии, экс-участница «Дома-2» также делится с подписчиками секретами красоты. По словам модели, в свои 39 лет, она выглядит значительно лучше многих 20-летних девушек. И все благодаря правильному питанию, тренировкам в спортзале и уходу за собой. Знаменитость не сомневается: красота — это отражение внутреннего мира и гармонии. Ранее актриса призналась, что отказалась от инъекций и филлеров. Кроме того, девушка не злоупотребляет спиртными напитками.

Виктория Боня позаимствовала идею для маникюра у Ольги Бузовой (Фото: Instagram.com/victoriabonya)

В Stories Виктория поделилась с подписчиками идеями для маникюра: модель не могла определиться с цветовой палитрой. Для разнообразия экс-возлюбленная ирландского миллионера Алекса Смерфита выбрала актуальную лимонную гамму. По словам Бони, этот оттенок лака она увидела у ведущей «Дома-2». Несмотря на то, что актриса скопировала маникюр Ольги Бузовой, это не помешало ей раскритиковать ногти экс-супруги футболиста Дмитрия Тарасова.

«У Оли длинные ногти, некрасиво смотрится, на мной взгляд… Ну, не так… Мне не нравится. А вот на короткие ногти… Класс?!» — обратилась к подписчикам Виктория.

Ранее модель посетила салон красоты, избавившись от накладных локонов. Боня убрала длину, доверив волосы стилисту.

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Вика БоняВиктория БоняЗвездный маникюрЗвездный стильманикюрОльга Бузова

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«Некрасиво смотрится»: Боне не понравился маникюр Бузовой
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