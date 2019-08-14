Алена Свиридова познакомилась с невестой своего 36-летнего сына

Алена Свиридова пережила два развода. Уже продолжительное время артистка строит отношения с Давидом Вардяном. Несмотря на то, что поклонники ждут их свадьбы, сама певица даже не думает устраивать торжество. Ранее она заверяла, что на этот раз не собирается портить отношения с возлюбленным штампом в паспорте. Обычно летом женщина приезжает в Керчь, где родилась, но в этом году она предпочла провести время в Ялте, куда приехали и ее близкие.

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Сыну Алены Валентиновны от первого брака Василию 36 лет. Он живет в Канаде, но это не помешало ему приехать в Керчь, чтобы повидать свою маму. Более того, мужчина привез с собой возлюбленную. Артистка опубликовала снимки с отдыха. На одном она позирует с совсем взрослым наследником. Примечательно, что звезда облачилась в платье лимонного цвета, а ее отпрыск в рубашку похожего, но более насыщенного оттенка. «Семейная страсть к жёлтому цвету», — написала Свиридова.

Показала певица и избранницу своего сына. На другом фото она позировала вместе с Василием и девушкой по имени Мария с темными волосами и в кокетливой шляпке. «Как вы думаете, какая из меня получится свекровь?», — поинтересовалась артистка у подписчиков. Позже она отправилась в Севастополь, где вместе с Василием и его девушкой Алена Валентиновна сходила на экскурсию в музей-заповедник «Херсонес Таврический».

Поклонники с интересом стали разглядывать снимки. «Вы наверное будете не свекровью, а мамой для дочки, которую полюбил ваш сын», — предположила одна из поклонниц. «Я думаю — подружкой. Мама у неё уже есть», — ответила Свиридова. Другие пользователи даже не стали сомневаться, что звезда будет лучше свекровью в мире, понимающей и доброй. Напомним, что у нее есть еще один сын от манекенщика Дмитрия Мирошниченко. Григорию 15 лет.

А вы как считаете, Свиридова подружится с избранницей сына?