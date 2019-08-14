Отдых с юмором: Воробей изобрела растительный головной убор

52-летняя артистка решила поднять настроение своим подписчикам в Instagram, будучи на отдыхе недалеко от Геленджика.

Артистка этот месяц решила посвятить себе. Сначала Воробей отправилась за солнцем к морю в Черногорию, а после продолжила расслабляться в одном из загородных отелей в окрестностях Геленджика.

Как раз на российском юге Елена и решила позабавить подписчиков, выложив фото с лопухом на голове… Юмористка подметила, что прямо так готова выйти на красную дорожку хоть завтра, не говоря уже о том, что собирается хорошенько омолодиться с помощью чудо-растения.

«Сказали, что лопух питает, ну что-то там питает, я решила проверить на волосах, — поделилась Воробей. — Ну скажите же, что мне идет! Вот так я и нашла свой головной убор».

Напомним, ранее народная артистка также разыграла подписчиков, сообщив, что пробует новый метод похудания. А именно намерена сжигать накопившиеся за отпуск лишние килограммы холодом. Что же, судя по августу в Москве, мы все в скором времени заметно похудеем.