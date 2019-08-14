ЗВЕЗДЫ

Экс-супруг Собчак провел утро в компании сына и дочери

Максим Виторган не пренебрегает своими отцовскими обязанности после расставания с телеведущей.

Экс-супруг Собчак провел утро в компании сына и дочери
Максим Виторган и Ксения Собчак (Фото: Globallookpress.com)

Ксения Собчак и Максим Виторган после официального объявления о разрыве не стали усугублять отношения вопросами по опеке над двухлетним Платоном. Малыш живет с мамой и часто видится с отцом.

Телеведущая не препятствует бывшему мужу общаться с сыном. Ксения понимает, что Максим должен присутствовать в жизни их общего ребенка  в качестве надежного тыла и поддержки. За год до расставания, Собчак благодарила Виторгана за те эмоции, которые она испытала будучи замужней женщиной. Разумеется, важным этапом в жизни телеведущей стало появление сына. Ксения не скрывает: она полюбила детей, правда, пока только мальчиков и в определенном возрасте. Ей нравится проводить время с Платоном.

На личной страничке в Instagram Максим Виторган опубликовал снимок, который сделала его 23-летняя дочка Полина. Девушка сфотографировала братика. Свое утро актер провел в компании Платоши и дочери, уделив внимание наследникам.

«Купец из самовара», — подписал снимок Максим.

Ранее Ксения Собчак поделилась видеороликом, записав поздравление для дочери экс-супруга. В июле Полина отпраздновала свой день рождения. Старшую сестричку Платон поздравил на английском. Помимо всего прочего, сына телеведущей учит китайский язык.

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Звездные детиКсения СобчакМаксим Виторган

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Экс-супруг Собчак провел утро в компании сына и дочери
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