Галкин разыграл любимую дочь Лизу, представившись волшебником

На фанатской страничке дочери певицы Аллы Пугачевой Лизы Галкиной появилось забавное видео с участием ребенка. Судя по всему, оно было снято около года назад. Автором записи является телеведущий Максим Галкин, отец ребенка.

С помощью специальной программы в телефоне юморист наложил на запись имя дочери Лизы. «Итак, Лиза. Слышишь? Я в воздухе написал твое имя. Да. Вот прямо здесь. Лиза. Смотри. Я – волшебник. Я не знаю, как так получилось. Твое имя висит в воздухе. Это чудо. Конечно — это прикол. Твое имя в воздухе висит. Это чудо! Ты видишь? Я волшебник», — говорит Максим Галкин.

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«Папочка. А как ты это сделал?» — спросила удивленная девочка. «Я сам не знаю, как это сделал. Это — чудо!», — заявил Максим Галкин.

Отметим, что телеведущий на регулярной основе публикует записи о своих детях в социальных сетях. Особенно пользователи без ума от Лизы Галкиной. Количество ее фанатов и поклонников растет с каждым днем. Кстати, нынешнее лето девочка вместе с родителями проводит в Латвии. Семейство уже не первый год отдыхает на рижском взморье. Воздух в Юрмале прекрасно сказывается на самочувствии Аллы Пугачёвой. Энергией она заряжается на весь год.