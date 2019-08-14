Ироничная мама: Бородина показала детей во избежание неоправданных слухов

Ксения побоялась, что подписчики ее страницы в Instagram решат, что она уделяет дочкам мало времени.

Ведущая «Дома-2» проводит все свободное время с детьми. Помогает старшей Марусе с домашними уроками и водит сразу на несколько кружков 3-летнюю Теону. Ксюша настолько погрузилась в материнство, что даже все посты в Instagram посвящает вопросам воспитания…

Однако чрезмерная забота сыграла с Ксюшей злую шутку. Примерно половина комментариев на ее странице посвящена детям.

больше по теме Итальянская романтика: Бородина устроила фотосессию на фоне стога сена Телеведущая поделилась с подписчиками в Instagram памятным снимком.

«Выставлю девчонок, а то вдруг завтра напишут, что я от них отказалась, потому что нет фото в социальных сетях», — пошутила звезда, выложив фотографию девчонок из магазина.

На снимке видно, как Маруся помогает маме и несет бумажный пакет с продуктами. Младшая Теона стоит рядом и что-то активно говорит сестре.

Напомним, накануне ведущая затронула и вопросы будущего дочерей. Бородина отметила, что не растит из девочек домохозяек, а старается дать им хорошее образование, чтобы они нашли хорошую работу и развивались в выбранной сфере.