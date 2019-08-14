Снимок Цекало и Лолиты с ребенком после выписки из роддома появился в Сети

На фанатской страничке певицы Лолиты в Instagram появилась архивная фотография, которая была сделана в 1998 году. Именно тогда звезда отечественной сцены стала единственный раз мамой. На свет появилась ее дочь Ева.

На фотографии, сделанной около роддома, можно увидеть Лолиту с ребенком на руках. Певица рассматривает любимую дочь. Рядом с ней стоит ее тогдашний спутник жизни и коллега по работе Александр Цекало. У него в руках цветы, которые, скорее всего, адресованы исполнительнице.

Отметим, что Ева не является дочерью Александра Цекало. Лолита родила ребенка от другого мужчины. При этом Александр Цекало вскоре решил жениться на своей подруге, с которой до этого работал вместе много лет. На такой шаг он решился, чтобы удочерить Еву.

Интересно, что спустя два года после рождения Евы Цекало и Лолита расстались. Что касается дочери исполнительницы, то она уже много лет живет с бабушкой в Киеве. Сейчас девушке уже двадцать лет.