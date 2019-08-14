ЗВЕЗДЫ

Алферова сравнила жизнь с морем, а медуз с людьми

45-летняя актриса объяснила, почему важно уметь наблюдать за водной стихией.

Алферова сравнила жизнь с морем, а медуз с людьми
https://www.instagram.com/ksenialferova/

Ксения Алферова частенько удивляет подписчиков рассуждениями о жизни. Вот и сейчас, находясь на море, 45-летняя спутница Егора Бероева сравнила собственные будни с бушующей водной стихией.

Звезда кино уверена, что в жизни, как и на море, случаются штормы.

«Море начнет волноваться, и тогда можно будет сидеть на берегу, любоваться и наблюдать, плыть никуда нельзя, погибнешь, но шторм скоро закончится, ты опять можешь войти в воду и плыть далеко».

Вспомнила актриса и про медуз, которые сначала обласкивают длинными щупальцами, а потом внезапно жалят. И сравнила обителей моря с людьми.

«И, повстречавшись с ними, плыть сразу начинаешь осторожнее, выискивая их повсюду», — заметила звезда.

Напомним, дочь Ирины Алферовой отдыхает в горной Калабрии в Италии. Любопытно, что на отдых Ксения взяла с собой любимую собаку Марусю породы бигль. А вот отдыхает ли с ней муж или остался работать — неизвестно. Его фото в профиле пока не появились.

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Алферова сравнила жизнь с морем, а медуз с людьми
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