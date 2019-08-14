Агутин записал уже половину испаноязычного альбома

А в это время в Твери работают над версией альбома на русском языке.

Уже через несколько дней в Сочи стартует международный музыкальный конкурс «Новая волна». Одним из членов жюри там будет певец и музыкант Леонид Агутин, который в это оставшееся перед шоу время без дела не сидит. Он записывает свой очередной альбом. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.

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«Проверяем бэк вокал… В латиноамериканскую пластинку войдёт одна песня, которая уже выпускалась ранее — «Отец рядом с тобой». Её было решено спеть на английском языке. Остальные песни совершенно новые, написанные специально для этого проекта, будут спеты на испанском. Половина альбома уже записана. Идем семимильными шагами.) Тем временем, в Твери, на студии Салам уже готовятся несколько новых песен для русскоязычной пластинки. В общем, без дела не сидим», — рассказывает артист.

Напомним, накануне Леонид, рассказывая о работе с испанцами, отмечал, что работа идет трудная, но интересная.