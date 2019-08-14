Лопырева одновременно отметила день рождения дедушки и отца Булатова

А большинство комплиментов и теплых слов на ее странице в Instagram достались сыну модели.

Виктория Лопырева и Игорь Булатов продолжают свое летнее путешествие. Сначала была Греция, потом Испания. Сейчас пара наслаждается пляжами, солнцем и морем в Турции. Однако, переезды с места на место и отдых не позволили влюбленным забыть о важных датах, которые отмечаются в их семьях 14 августа.

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«Нашему дедушке Боре сегодня 94. У него, как обычно, с утра официальные лица и пресса. Спрашивают про внуков и правнуков, он говорит: у меня 6 внуков и 9 правнуков. Девятый — наш Марк Лео. Еще сегодня День Рождения отмечает еще один Лев — Борис Игоревич — папа Игоря», — рассказывает на своей странице в социальной сети Instagram Виктория.

Между тем, от поклонников и подписчиков посыпались комплименты в адрес маленького сына Виктории, фотографию которого она опубликовала вместе с сообщением об именинниках.

«Сладость пусть будет счастливый как его родители», — пишет комментатор, а заодно интересуется, делали ли родители стрижку маленькому Марку.